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Кузнецова рассказала, что мошенники вымогают деньги у ее знакомых через подделанный голос

Алина Савинова
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Светлана Кузнецова.
Фото Global Look Press

Экс-вторая ракетка мира Светлана Кузнецова предупредила своих подписчиков, что мошенники подделали ее голос и вымогают деньги у знакомых.

В своих соцсетях теннисистка выложила голосовое сообщение, которое поступило от ее имени одному из знакомых. Мошенники просили перечислить деньги в криптовалюте в Дубай.

«Вот так подделывают голос мошенники. Друзья, внимание, не ведитесь», — написала Кузнецова.

39-летняя россиянка является победительницей двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и двух — в парном. Спортсменка не выступала на турнирах на протяжении трех лет из-за травмы. Свой последний матч она провела летом 2021 года. Весной Кузнецова заявила, что пока не завершила карьеру.

Теннис
Светлана Кузнецова
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