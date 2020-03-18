Кузнецова прошла проверку на коронавирус. И опубликовала результат

Экс-вторая ракетка мира, чемпионка Roland Garros Светлана Кузнецова прошла проверку на заражение коронавирусом. Теннисистка опубликовала результаты исследования: вирус в организме не обнаружен.

«Берегите себя и близких! Сил всем и понимания ситуации», — написала Кузнецова в Instagram, добавив хэштег «береженого бог бережет».

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных соревнований, включая турниры WTA, были отменены или перенесены.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется