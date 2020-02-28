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Кузнецова проиграла Соболенко в полуфинале турнира в Дохе

18:32

Светлана Кузнецова не смогла выйти в финал турнира в Дохе. Россиянка в двух сетах уступила белоруске Арине Соболенко.

Соперница Соболенко определится в матче между австралийкой Эшли Барти и чешкой Петрой Квитовой.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2020

Призовой фонд 2 939 695 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:4, 6:3

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2020/

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