Кузнецова проиграла Соболенко в полуфинале турнира в Дохе
18:32
Светлана Кузнецова не смогла выйти в финал турнира в Дохе. Россиянка в двух сетах уступила белоруске Арине Соболенко.
Соперница Соболенко определится в матче между австралийкой Эшли Барти и чешкой Петрой Квитовой.
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:4, 6:3
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