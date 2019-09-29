Кузнецова проиграла сет «всухую» впервые с 2016 года

Российская теннисистка Светлана Кузнецова впервые с 2016 года проиграла сет со счетом 0:6. Это произошло в матче с американкой Кристиной Макхэйл в первом раунде турнира WTA в Пекине. В данный момент в матче продолжается второй сет.

В последний раз россиянка проигрывала сет «всухую» в матче Итогового турнира-2016 против испанки Гарбинье Мугурусы. Кузнецова проиграла со счетом 0:6 в 24-й раз за карьеру. В трех случаях ей удалось выиграть матч.