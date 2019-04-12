Кузнецова проиграла Плишковой в третьем круге турнира в Лугано

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в полуфинал турнира в швейцарском Лугано. В матче третьего раунда она уступила чешке Кристине Плишковой – 6:4, 3:6, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 8 минут.

Во полуфинале 27-летняя Плишкова сыграет с полячкой Игой Свентек.

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Кристина Плишкова (Чехия) – Светлана Кузнецова (Россия, WC) – 4:6, 6:3, 7:5