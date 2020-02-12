Кузнецова проиграла на турнире в Санкт-Петербурге первой «сеяной» Бенчич

Россиянка Светлана Кузнецова завершила выступления на турнире в Санкт-Петербурге. В матче 2-го круга обладательница wild card уступила первой «сеяной» Белинде Бенчич.

Швейцарка в четвертьфинале встретится с победительницей матча между француженкой Ализе Корне и гречанкой Марией Саккари.

Ранее в четвертьфинал пробилась представительница России Анастасия Потапова. Также свои игры второго круга проведут Екатерина Александрова (против хорватки Донны Векич) и Вероника Кудерметова (против голландки Кики Бертенс).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Белинда Бенчич (Швейцария, 1, WC) — Светлана Кузнецова (Россия, WC) — 7:6 (7:4), 6:4