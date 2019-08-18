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Кузнецова проиграла Кис в финале турнира в Цинциннати

18 августа 2019, 22:54
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Россиянка Светлана Кузнецова в финале турнира в Цинциннати в двух сетах проиграла американке Мэдисон Кис — 5:7, 6:7 (5:7). В обоих сетах Кузнецова вела со счетом 5:3. Встреча продолжалась 104 минуты. Напомним, что Кузнецова впервые в карьере обыграла сразу трех представительниц топ-10 по ходу одного турнира: Слоан Стивенс, Каролину Плишкову и Эшли Барти.

Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Мэдисон Кис (США, 16) — Светлана Кузнецова (Россия, WC) — 7:5, 7:6 (7:5)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/cincinnati/2019/11/1/

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