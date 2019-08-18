Кузнецова проиграла Кис в финале турнира в Цинциннати
18 августа 2019, 22:54
Россиянка Светлана Кузнецова в финале турнира в Цинциннати в двух сетах проиграла американке Мэдисон Кис — 5:7, 6:7 (5:7). В обоих сетах Кузнецова вела со счетом 5:3. Встреча продолжалась 104 минуты. Напомним, что Кузнецова впервые в карьере обыграла сразу трех представительниц топ-10 по ходу одного турнира: Слоан Стивенс, Каролину Плишкову и Эшли Барти.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Мэдисон Кис (США, 16) — Светлана Кузнецова (Россия, WC) — 7:5, 7:6 (7:5)