Кузнецова проиграла Азаренко в первом раунде турнира в Дохе
21:20
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла россиянку Светлану Кузнецову (6:2, 6:3) в первом раунде турнира WTA в Дохе (Катар).
Матч продолжался один час и 52 минуты. В следующем раунде Азаренко сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Лаура Зигемунд (Германия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2021
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 8, WC) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:2, 6:3
Мария Саккари (Греция) — Майар Шериф (Египет, WC) — 6:0, 6:3
Елена Остапенко (Латвия, WC) — Кики Бертенс (Голландия, 5) — 6:0, 6:2
Ангелик Кербер (Германия) — Чагла Буюкакчай (Турция, WC) — 6:4, 6:2
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