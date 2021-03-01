Кузнецова проиграла Азаренко в первом раунде турнира в Дохе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко обыграла россиянку Светлану Кузнецову (6:2, 6:3) в первом раунде турнира WTA в Дохе (Катар).

Матч продолжался один час и 52 минуты. В следующем раунде Азаренко сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Лаура Зигемунд (Германия).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2021

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 8, WC) — Светлана Кузнецова (Россия) — 6:2, 6:3

Мария Саккари (Греция) — Майар Шериф (Египет, WC) — 6:0, 6:3

Елена Остапенко (Латвия, WC) — Кики Бертенс (Голландия, 5) — 6:0, 6:2

Ангелик Кербер (Германия) — Чагла Буюкакчай (Турция, WC) — 6:4, 6:2