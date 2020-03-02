В чемпионской гонке WTA лидером остается американка Софья Кенин, второе место у испанки Гарбинье Мугурусы, австралийка Эшли Барти вернулась в топ-3.

Россиянка Светлана Кузнецова после выхода в полуфинал турнира в Дохе (Катар) поднялась на 73 позиции, она занимает 19-е место.

Положение на 2 марта

1 (1). Софья Кенин (США) — 2113 очков

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760

3 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1601

4 (3). Симона Халеп (Румыния) — 1350

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305

6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 1300

7 (24). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1225

8 (6). Кики Бертенс (Голландия) — 915

9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 805

10 (7). Екатерина Александрова (Россия) — 756

14 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541

19 (92). Светлана Кузнецова (Россия) — 476

28 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 333

47 (39). Виталия Дьяченко (Россия) — 256

51 (61). Анастасия Потапова (Россия) — 241

60 (56). Людмила Самсонова (Россия) — 207