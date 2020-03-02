Кузнецова поднялась на 73 позиции в чемпионской гонке WTA, Александрова — 10-я
В чемпионской гонке WTA лидером остается американка Софья Кенин, второе место у испанки Гарбинье Мугурусы, австралийка Эшли Барти вернулась в топ-3.
Россиянка Светлана Кузнецова после выхода в полуфинал турнира в Дохе (Катар) поднялась на 73 позиции, она занимает 19-е место.
Положение на 2 марта
1 (1). Софья Кенин (США) — 2113 очков
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1760
3 (4). Эшли Барти (Австралия) — 1601
4 (3). Симона Халеп (Румыния) — 1350
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1305
6 (8). Петра Квитова (Чехия) — 1300
7 (24). Арина Соболенко (Белоруссия) — 1225
8 (6). Кики Бертенс (Голландия) — 915
9 (9). Каролина Плишкова (Чехия) — 805
10 (7). Екатерина Александрова (Россия) — 756
14 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 541
19 (92). Светлана Кузнецова (Россия) — 476
28 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 333
47 (39). Виталия Дьяченко (Россия) — 256
51 (61). Анастасия Потапова (Россия) — 241
60 (56). Людмила Самсонова (Россия) — 207