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Кузнецова поднялась на 56-е место в рейтинге WTA

08:26

Россиянка Светлана Кузнецова поднялась на 56-е место в рейтинге WTA.

В топ-10 произошло одно изменение. Румынка Симона Халеп сместила с пятой строчки канадку Бьянку Андрееску.

Рейтинг WTA

Положение на 30 сентября

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 6446 очков

2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125

3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5320

4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5011

5 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4907

6 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835

7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4571

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935

10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738...

38 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1383...

40 (36). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1330...

42 (45). Вероника Кудерметова (Россия) — 1264...

45 (43). Дарья Касаткина (Россия) — 1220...

56 (69). Светлана Кузнецова (Россия) — 1041...

65 (66). Анна Блинкова (Россия) — 927...

79 (55). Маргарита Гаспарян (Россия) — 779...

89 (73). Анастасия Потапова (Россия) — 676...

93 (94). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654...

100 (116). Анна Калинская (Россия) — 616

* - положение в предыдущем рейтинге

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