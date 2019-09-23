Кузнецова отдала Путинцевой лишь один гейм на старте турнире в Ухане

Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Ухане (Китай). Представительница Казахстана Юлия Путинцева снялась из-за травмы во втором сете при счете 1:6, 0:1. Продолжительность противостояния составила 36 минут.

Во втором круге Кузнецова встретится с представителем пары Каролин Возняцки (Дания) — Се Шувэй (Тайвань).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Светлана Кузнецова (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока