Кузнецова обыграла Вондроушову и вышла во второй раунд Australian Open
Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче первого раунда Australian Open обыграла чешку Маркету Вондроушову со счетом 6:2, 4:6, 6:4.
Матч продолжался 1 час 52 минуты. Россиянка сделала два эйса, совершила одну двойную ошибку и взяла 8 брейк-пойнтов из 11.
В следующем раунде Кузнецова встретится с итальянкой Камилой Джорджи.
В другом матче француженка Ализе Корне обыграла румынку Монику Никулеску (5:7, 6:1, 6:0).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 15) — 6:2, 4:6, 6:4
Ализе Корне (Франция) — Моника Никулеску (Румыния, Q) — 5:7, 6:1, 6:0