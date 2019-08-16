Кузнецова обыграла Стивенс и вышла в 1/4 финала турнира в Цинциннати

Россиянка Светлана Кузнецова одержала победу над американкой Слоан Стивенс в третьем круге турнира в Цинциннати. В четвертьфинале российская теннисистка сыграет с Каролиной Плишковой.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Светлана Кузнецова (Россия, WC) — Слоан Стивенс (США, 8) — 6:1, 6:2

Наоми Осака (Япония, 2) — Си Сувэй (Тайвань) — 7:6 (7:3), 5:7, 6:2

Мария Саккари (Греция) — Арина Соболенко (Белоруссия, 9) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4