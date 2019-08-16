Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в 1/2 финала турнира в Цинциннати, где сыграет с Барти

Россиянка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США) одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 16 минут.

За право выйти в финал Кузнецова встретится с первой ракеткой турнира Эшли Барти из Австралии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал