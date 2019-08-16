Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в 1/2 финала турнира в Цинциннати, где сыграет с Барти
16 августа 2019, 22:35
Россиянка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США) одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 16 минут.
За право выйти в финал Кузнецова встретится с первой ракеткой турнира Эшли Барти из Австралии.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал