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Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в 1/2 финала турнира в Цинциннати, где сыграет с Барти

16 августа 2019, 22:35
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Россиянка Светлана Кузнецова в четвертьфинале турнира в Цинциннати (США) одержала волевую победу над чешкой Каролиной Плишковой — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 16 минут.

За право выйти в финал Кузнецова встретится с первой ракеткой турнира Эшли Барти из Австралии.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

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