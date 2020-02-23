Кузнецова обыграла Буюкакчай в первом круге турнира в Дохе
17:19
Российская теннисистка Светлана Кузнецова в матче первого круга турнира в Дохе обыграла Чаглу Буюкакчай из Турции со счетом 6:2, 6:2. Во втором круге Кузнецова сыграет с победительницей в паре Ига Швентек (Польша) — Донна Векич (Хорватия).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar Total Open 2020
Призовой фонд 2 939 695 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия) — Чагла Буюкакчай (Турция, WC) — 6:2, 6:2
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