Кузнецова обыграла американку Брэди в Санкт-Петербурге

Россиянка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге. В первом матче она в двух сетах одолела Дженнифер Брэди из США — 6:3, 6:1.

Соперницей Кузнецовой станет победительница матча между француженкой Ализе Корне и представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Ранее во второй круг пробились россиянки Анастасия Потапова и Вероника Кудерметова, а позднее состоится игра еще двух представительниц России Дарьи Касаткиной и Екатерины Александровой.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Светлана Кузнецова (Россия, WC) — Дженнифер Брэди (США) — 6:3, 6:1

Донна Векич (Хорватия, 7) — Кристи Ан (США, Q) — 6:4, 6:1

Фиона Ферро (Франция, LL) — Каролин Гарсия (Франция) — 7:5, 3:6, 6:3