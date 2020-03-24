Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала информацию о том, что Россия оказала помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

— Горжусь моей страной и очень люблю Италию, — написала на своей странице в Instagram Кузнецова.

В воскресенье стало известно, что из России в Италию вылетели 7 самолетов с необходимым оборудованием и средствами защиты от коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 381 499 человека. Умерших — 16 557, выздоровевших — 101 794. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.

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