Кузнецова не смогла выйти во второй круг турнира в Нюрнберге

Россиянка Светлана Кузнецова не смогла выйти во второй раунд турнира в Нюрнберге. В матче первого круга она уступила представительнице Швеции Юханне Ларссон - 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

В другом матче дня чешка Катержина Синякова обыграла Мэнди Минеллу из Люксембурга (1:6, 6:3, 6:2), а румынка Сорана Кирстя переиграла бельгийку Кирстен Флипкенс (7:6 (8:6), 6:2).

Нюрнберг (Германия)

Турнир WTA NURNBERGER Versicherungscup 2019

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Юханна Ларссон (Швеция) - Светлана Кузнецова (Россия, WC) - 7:5, 6:4

Катержина Синякова (Чехия, 2) - Мэнди Минелла (Люксембург) - 1:6, 6:3, 6:2

Сорана Кирстя (Румыния) - Кирстен Флипкенс (Бельгия, 6) - 7:6 (8:6), 6:2