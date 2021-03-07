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Кузнецова и Кудерметова прошли во второй круг турнира в Дубае

15:47
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Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова вышли во второй круг турнира WTA в Дубае (ОАЭ).

Кузнецова обыграла китаянку Ван Цян, а Кудерметова выиграла у соотечественницы Анастасии Павлюченковой.

Во втором круге турнира Кузнецова встретится с украинкой Элиной Свитолиной, а Кудерметова сыграет с швейцаркой Белиндой Бенчич.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Светлана Кузнецова (Россия) — Ван Цян (Китай) — 6:4, 1:6, 7:5

Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:6, 6:2

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