Кузнецова и Кудерметова прошли во второй круг турнира в Дубае
15:47
Российские теннисистки Светлана Кузнецова и Вероника Кудерметова вышли во второй круг турнира WTA в Дубае (ОАЭ).
Кузнецова обыграла китаянку Ван Цян, а Кудерметова выиграла у соотечественницы Анастасии Павлюченковой.
Во втором круге турнира Кузнецова встретится с украинкой Элиной Свитолиной, а Кудерметова сыграет с швейцаркой Белиндой Бенчич.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия) — Ван Цян (Китай) — 6:4, 1:6, 7:5
Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:6, 6:2
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