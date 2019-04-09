Кузьмова и Свентек вышли во второй круг турнира в Лугано

Словачка Виктория Кузьмова вышла во второй круг турнира в швейцарском Лугано. В матче первого раунда она победила итальянку Джулия Гатто-Монтиконе – 6:2, 6:2.
В другом матче дня полячка Ига Свентек переиграла украинку Катарину Завацкую – 6:3, 6:0.
Лугано (Швейцария)
Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Виктория Кузьмова (Словакия, 3) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, Q) – 6:2, 6:2
Ига Свентек (Польша) – Катарина Завацкая (Украина, Q) – 6:3, 6:0
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