13:44 | Теннис — WTA

Кузьмова и Свентек вышли во второй круг турнира в Лугано

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Словачка Виктория Кузьмова вышла во второй круг турнира в швейцарском Лугано. В матче первого раунда она победила итальянку Джулия Гатто-Монтиконе 6:2, 6:2​.

В другом матче дня полячка Ига Свентек переиграла украинку Катарину Завацкую – 6:3, 6:0.

Лугано (Швейцария)

Турнир WTA Samsung Open Presented by Corner

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Виктория Кузьмова (Словакия, 3) – Джулия Гатто-Монтиконе (Италия, Q) – 6:2, 6:2

Ига Свентек (Польша) – Катарина Завацкая (Украина, Q) – 6:3, 6:0

 

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/Biel/2019/11/

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