Кузьмова и Сизикова победили Блинкову и Ниномию в Линце

Словачка Виктория Кузьмова и россиянка Яна Сизикова вышли в полуфинал турнира в Линце в парном разряде. Дуэт одолел еще одну представительницу России Анну Блинкову и японку Макоту Ниномию.

В полуфинале Кузьмова и Сизикова сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Виктория Кузьмова/Яна Сизикова (Словакия/Россия) — Анна Блинкова/Макото Ниномия (Россия/Япония, 4) — 6:4, 3:6, 12:10