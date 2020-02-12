Кудрявцева и Среботник — во втором круге турнира в Санкт-Петербурге
Россиянка Алла Кудрявцева и словенка Катарина Среботник пробились во второй круг турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. Дуэт одолел представительницу Грузии Оксану Калашникову и румынку Андреа Миту.
Кудрявцева и Среботник встретятся с победительницами матча, в котором россиянки Дарья Мишина и Екатерина Шалимова сыграют с американкой Кейтлин Кристиан и чилийкой Алексой Гуарачи.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Алла Кудрявцева/Катарина Среботник (Россия/Словения) — Оксана Калашникова/Андреа Миту (Грузия/Румыния) — 6:3, 2:6, 10:6
Дополнительная информация:
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/12/5/