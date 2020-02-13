Кудрявцева и Среботник не смогли выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
16:46
Россиянка Алла Кудрявцева и представительница Словении Катарина Среботник уступили американке Кейтлин Кристиан и чилийке Алексе Гуарачи в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге — 3:6, 5:7. Их матч продолжался 1 час 17 минут.
В полуфинале турнира Кристиан и Гурачи сыграют с француженкой Каролин Гарсия Франция и представительницей Джоанной Контой.
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Кейтлин Кристиан/Алекса Гуарачи (США/Чили, 3) — Алла Кудрявцева/Катарина Среботник (Россия/Словения) — 6:3, 7:5
Дополнительная информация:
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/12/6/
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