Кудрявцева и Среботник не смогли выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Алла Кудрявцева и представительница Словении Катарина Среботник уступили американке Кейтлин Кристиан и чилийке Алексе Гуарачи в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге — 3:6, 5:7. Их матч продолжался 1 час 17 минут.

В полуфинале турнира Кристиан и Гурачи сыграют с француженкой Каролин Гарсия Франция и представительницей Джоанной Контой.

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Кейтлин Кристиан/Алекса Гуарачи (США/Чили, 3) — Алла Кудрявцева/Катарина Среботник (Россия/Словения) — 6:3, 7:5