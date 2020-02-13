Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кудрявцева и Среботник не смогли выйти в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

16:46

Россиянка Алла Кудрявцева и представительница Словении Катарина Среботник уступили американке Кейтлин Кристиан и чилийке Алексе Гуарачи в 1/4 финала турнира в Санкт-Петербурге — 3:6, 5:7. Их матч продолжался 1 час 17 минут.

В полуфинале турнира Кристиан и Гурачи сыграют с француженкой Каролин Гарсия Франция и представительницей Джоанной Контой.

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Кейтлин Кристиан/Алекса Гуарачи (США/Чили, 3) — Алла Кудрявцева/Катарина Среботник (Россия/Словения) — 6:3, 7:5

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/12/6/

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир