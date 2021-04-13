Кудерметова заявила, что в финале турнира в Чарльстоне ей мешали эмоции

Российская теннисистка Вероника Кудерметова после победы на турнире в Чарлстоне рассказала в интервью «СЭ» о самых трудных матчах этого соревнования для нее.

«Отмечу два матча, — сказала Кудерметова. — Сначала матч второго круга, когда я физически ощущала определенную усталость, по физике играть было тяжело. А с точки зрения психологии тяжелее всего было в финале. Все время были мысли о том, что вот он уже титул, совсем рядом, еще немножко совсем и сможешь его взять... Немного это мешало, отвлекало. Нужно было победить эмоции».

Отметим, что после победы в Чарлстоне Кудерметова вошла в топ-30 мирового рейтинга WTA и стала первой ракеткой России.

(Рустам Имамов)

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