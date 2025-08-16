Кудерметова — о подготовке к полуфиналу с Паолини: «Просто постараюсь отдохнуть»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала, как будет готовиться к полуфинальному матчу против ясмин Паолини на турнире в Цинциннати (США).

«Я просто постараюсь отдохнуть. Может быть, возьму выходной, попробую немного насладиться днем без тенниса и постараюсь быть готовой на 100 процентов к воскресенью. Да, но я думаю, когда ты сильна здесь (показывает на голову) и понимаешь, что нужно делать на корте, иногда можно позволить себе такой выходной», — цитирует теннисистку Tennis Channel.

Мачт между тенниситками пройдет 17 августа. В другом полуфинале полька Ига Свентек встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.