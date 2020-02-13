Кудерметова завершила выступления на турнире в Санкт-Петербурге
20:02
Россиянка Вероника Кудерметова завершила выступления на турнире в Санкт-Петербурге. Во втором круге она уступила в двух сетах представительнице Голландии Кики Бертенс.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кики Бертенс (Голландия, 2) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:2
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