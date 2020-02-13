Россиянка Вероника Кудерметова завершила выступления на турнире в Санкт-Петербурге. Во втором круге она уступила в двух сетах представительнице Голландии Кики Бертенс.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кики Бертенс (Голландия, 2) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:2