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Кудерметова завершила выступления на турнире в Санкт-Петербурге

20:02
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Россиянка Вероника Кудерметова завершила выступления на турнире в Санкт-Петербурге. Во втором круге она уступила в двух сетах представительнице Голландии Кики Бертенс.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 782 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кики Бертенс (Голландия, 2) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:1, 6:2

Дополнительная информация:

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2020/

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