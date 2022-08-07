Кудерметова за один вечер упустила возможность выйти в финал одиночного и парного турниров в Сан-Хосе

Россиянка Вероника Кудерметова и китаянка Чжан Шуай в полуфинале парного турнира в Сан-Хосе уступили китайской паре Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 7:5, 2:6, 7:10. Кудерметова и Шуай сделали 4 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовали 3 брейк-пойнта из 9.

Отметим, в этот же вечер Кудерметова не смогла выйти в финал одиночного турнира в Сан-Хосе, уступив американке Шелби Роджерс.

В финале Ифань и Чжаосюань встретятся с японкой Сюко Аоямой и Хао-Чин Чань из Тайваня.

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Сюй Ифань/Ян Чжаосюань (Китай, 4) — Вероника Кудерметова/Чжан Шуай (Россия/Китай, 1) — 5:7, 6:2, 10:7