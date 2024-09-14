Полина Кудерметова вышла в финал квалификации турнира в Сеуле

Российская теннисистка Полина Кудерметова одержала победу над японкой Меи Ямагучи в первом матче квалификации турнира в Сеуле.

21-летняя россиянка смогла взять только один гейм в первом сете встречи, но выиграла две последующие партии всухую — 1:6, 6:0, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 14 минут.

На счету Кудерметовой 3 эйса, 6 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 11. Японка 3 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 9.

За выход в основную сетку соревнования в Сеуле Кудерметова поборется с китаянкой Лу Цзяцзин.