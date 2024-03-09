Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

9 марта, 02:42

Кудерметова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она выиграла у японки Нао Хибино — 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. 26-летняя россиянка подала 3 раза навылет, допустила 3 дойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. У ее соперницы — 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующей соперницей Кудерметовой будет немка Ангелик Кербер.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Нао Хибино (Япония) — 6:1, 7:5

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/indianwells/2024/
Теннис
Вероника Кудерметова
1
1
Читайте также
Определились пары 1/4 финала Лиги чемпионов
Исполком ФЛГР не нашел нарушений в работе жюри после завала в Сочи
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Гордился дружбой со Стрельцовым и мечтал увидеть новый стадион. Умер легендарный Александр Ширвиндт — болельщик «Торпедо» с 1946 года
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александрова проиграла Путинцевой на турнире в Индиан-Уэллсе

Шнайдер в трех сетах обыграла Богдан на турнире в Индиан-Уэллсе
Новости
RSS RSS
Все новости