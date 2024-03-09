Кудерметова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она выиграла у японки Нао Хибино — 6:1, 7:5.
Матч продолжался 1 час 33 минуты. 26-летняя россиянка подала 3 раза навылет, допустила 3 дойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. У ее соперницы — 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).
Следующей соперницей Кудерметовой будет немка Ангелик Кербер.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Нао Хибино (Япония) — 6:1, 7:5
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