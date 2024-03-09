Кудерметова вышла в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она выиграла у японки Нао Хибино — 6:1, 7:5.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. 26-летняя россиянка подала 3 раза навылет, допустила 3 дойные ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. У ее соперницы — 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующей соперницей Кудерметовой будет немка Ангелик Кербер.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Нао Хибино (Япония) — 6:1, 7:5