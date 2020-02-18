Кудерметова вышла во второй круг турнира в Дубае

Россиянка Вероника Кудерметова обыграла украинку Даяну Ястремскую в первом круге турнира в Дубае — 5:7, 6:3, 7:6 (7:2). Их матч продолжался 2 часа 21 минуту. Во втором круге Кудерметова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Даяна Ястремская (Украина) — 5:7, 6:3, 7:6 (7:2)