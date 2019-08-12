Кудерметова вышла во второй круг турнира в Цинциннати

Россиянка Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Бернардой Перой (6:2, 6:3) в матче первого круга одиночного турнира WTA в Цинциннати (США). Продолжительность встречи составила 1 час и 12 минут.
Кудерметова сыграет с победителем пары Ребекка Петерсон (Швеция) – Джоанна Конта (Великобритания).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, Q) – Бернарда Пера (США, WC) – 6:2, 6:3
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