Кудерметова вышла во второй круг парного турнира в Бад-Хомбурге
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с Чань Хаочин из Тайваня вышли во второй круг турнира в Бад-Хомбурге (Германия) в парном разряде.
В первом круге они обыграли Эри Ходзуми из Японии и испанку Сару Соррибес Тормо — 6:3, 6:1. Игра продолжалась 1 час 9 минут.
Во втором круге Кудерметова и Хаочин сыграют с парой Сюко Аояма/Александра Крунич (Япония/Сербия).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия) — Эри Ходзуми/Сара Соррибес Тормо (Япония/Испания, 4) — 6:3, 6:1
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