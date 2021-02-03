Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне
09:15
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне, обыграв американку Хитер Уотсон со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.
За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется с американкой Энн Ли.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Grampians Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:2, 6:2
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