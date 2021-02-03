Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне, обыграв американку Хитер Уотсон со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется с американкой Энн Ли.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Grampians Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:2, 6:2