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Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне

09:15
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Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Мельбурне, обыграв американку Хитер Уотсон со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

За выход в четвертьфинал Кудерметова поборется с американкой Энн Ли.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Grampians Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:2, 6:2

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