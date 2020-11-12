Кудерметова вышла в третий круг турнира в Линце
21:18
Россиянка Вероника Кудерметова во 2-м круге турнира в Линце обыграла голландку Аранчу Рус — 6:4, 1:6, 6:3. Матч длился час и 44 минуты. Следующей соперницей россиянки станет победитель пары Вера Звонарева (Россия) — Элизе Мертенс (Бельгия).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 202 250 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Аранча Рус (Голландия) — 6:4, 1:6, 6:3