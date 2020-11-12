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Кудерметова вышла в третий круг турнира в Линце

21:18
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Россиянка Вероника Кудерметова во 2-м круге турнира в Линце обыграла голландку Аранчу Рус — 6:4, 1:6, 6:3. Матч длился час и 44 минуты. Следующей соперницей россиянки станет победитель пары Вера Звонарева (Россия) — Элизе Мертенс (Бельгия).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 202 250 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 5) — Аранча Рус (Голландия) — 6:4, 1:6, 6:3

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