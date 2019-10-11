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Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине

15:31
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Россиянка Вероника Кудерметова обыграла украинку Даяну Ястремскую в 1/4 финала турнира в Тяньцзине — 6:4, 6:0.

Их матч продолжался 1 час 15 минут. В полуфинале Кудерметова сыграет британка Хизер Уотсон.

Тяньцзинь (Китай)

Турнир WTA Tianjin Open

Призовой фонд 426 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина, 3) — 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/tianjin/2019/

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