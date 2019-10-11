Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Тяньцзине
15:31
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла украинку Даяну Ястремскую в 1/4 финала турнира в Тяньцзине — 6:4, 6:0.
Их матч продолжался 1 час 15 минут. В полуфинале Кудерметова сыграет британка Хизер Уотсон.
Тяньцзинь (Китай)
Турнир WTA Tianjin Open
Призовой фонд 426 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова (Россия) — Даяна Ястремская (Украина, 3) — 6:4, 6:0
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