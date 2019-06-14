Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала полуфиналисткой турнира WTA в голландском Хертогенбосе, обыграв в трех сетах бельгийку Грит Миннен – 4:6, 7:5, 6:3.
Встреча продолжалась 2 час 14 минут.
В полуфинале 22-летняя Кудерметова встретится с победительницей пары Элисон Риске (США) – Екатерина Александрова (Россия).
В другом матче дня первая сеяная соревнований голландка Кики Бертенс вышла в четвертьфинал, переиграв соотечественницу Аранчу Рус.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова (Россия) – Грит Миннен (Бельгия, Q) – 4:6, 7:5, 6:3
Второй круг
Кики Бертенс (Голландия, 1) – Аранча Рус (Голландия, WC) – 7:5, 6:3
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