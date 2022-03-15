Кудерметова вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе. Ее соперница Мария Боузкова из Чехии отказалась от продолжения борьбы во втором сете.
Следующей соперницей россиянки будет победительница матча Маркета Вондроушова, которая переиграла Анетт Контавейт.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — Элисе Мертенс (Бельгия, 20) — 6:3, 4:6, 6:3
Вероника Кудерметова (Россия, 21) — Мария Боузкова (Чехия, Q) — 6:4, 0:2 отказ 2-го игрока
Маркета Вондроушова (Чехия, 30) — Анетт Контавейт (Эстония, 4) — 3:6, 7:5, 7:6 (7:5)
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