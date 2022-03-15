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Сегодня, 01:08

Кудерметова вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе. Ее соперница Мария Боузкова из Чехии отказалась от продолжения борьбы во втором сете.

Следующей соперницей россиянки будет победительница матча Маркета Вондроушова, которая переиграла Анетт Контавейт.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — Элисе Мертенс (Бельгия, 20) — 6:3, 4:6, 6:3

Вероника Кудерметова (Россия, 21) — Мария Боузкова (Чехия, Q) — 6:4, 0:2 отказ 2-го игрока

Маркета Вондроушова (Чехия, 30) — Анетт Контавейт (Эстония, 4) — 3:6, 7:5, 7:6 (7:5)

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Кудерметова вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе на отказе соперницы
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