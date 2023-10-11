Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Сеуле

Российская теннисистка Полина Кудерметова обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхманн во втором круге турнира в Сеуле — 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Россиянка 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 8 брейк-пойнтов из 15. На счету Дайхманн ни одного эйса, 9 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

В четвертьфинале турнира Кудерметова встретится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 3) — Янина Викмайер (Бельгия).

Сеул (Корея)

Турнир WTA Hana Bank Korea Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Полина Кудерметова (Россия) — Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн) — 6:3, 6:1