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Сегодня, 14:56

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла канадку Кэрол Чжао во втором круге турнира WTA 250 в Хертогенбосе.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 10 минут.

14-я ракетка мира Кудерметова 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 163-й ракетки мира Чжао ни одного эйса, 6 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В четвертьфинале турнира 26-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Селин Наеф (Швейцария) — Кэтрин Макнелли (США).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Кэрол Чжао (Канада, Q) — 6:1, 6:3

Теннис
Вероника Кудерметова
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