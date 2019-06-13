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Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

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Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе. В матче второго круга она обыграла австралийку Дестани Айяву - 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 57 минут.

В матче за выход в полуфинал соревнований Кудерметова сыграет с бельгийкой Грит Миннен.

Хертогенбос (Голландия) 

Турнир WTA Libema Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, трава 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Вероника Кудерметова (Россия) - Дестани Айява (Австралия, WC) - 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/hertogenbosch/2019/11/3/

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