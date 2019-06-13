Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе. В матче второго круга она обыграла австралийку Дестани Айяву - 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 57 минут.

В матче за выход в полуфинал соревнований Кудерметова сыграет с бельгийкой Грит Миннен.

Хертогенбос (Голландия)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) - Дестани Айява (Австралия, WC) - 6:3, 6:1