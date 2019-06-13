Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе. В матче второго круга она обыграла австралийку Дестани Айяву - 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 57 минут.
В матче за выход в полуфинал соревнований Кудерметова сыграет с бельгийкой Грит Миннен.
Хертогенбос (Голландия)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) - Дестани Айява (Австралия, WC) - 6:3, 6:1
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