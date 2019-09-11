Кудерметова вышла в 1/4 финала турнира в Хиросиме
11:17
Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла у американки Кристины Макхэйл (6:2, 6:3) во втором раунде турнира WTA в Хиросиме (Япония).
Соперницей россиянки в четвертьфинале будем немка Лаура Зигемунд.
Хиросима (Япония)
Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 2) — Кристина Макхэйл (США) — 7:6 (9:7), 6:2
Магда Линетт (Польша, 3) — Лю Фанчжоу (Китай, WC) — 6:2, 6:3
Лаура Зигемунд (Германия, 8) — Патрича Мария Тиг (Румыния, Q) — 6:2, 5:7, 7:5
Си Сувэй (Тайвань, 1) — Присцилла Хон (Австралия) — 1:6, 7:6 (7:2), 7:5