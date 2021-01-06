Кудерметова вслед за Касаткиной вышла во второй круг турнира в Абу-Даби

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Абу-Даби, обыграв эстонку Анетт Контавейт со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась почти полтора часа.

Во втором круге Кудерметова сыграет либо с Ярославой Шведовой из Казахстана, либо с победительницей квалификации.

Призовой фонд турнира превышает 560 тысяч долларов.

?Ранее во второй круг пробилась россиянка Дарья Касаткина.