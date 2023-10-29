Кудерметова вместе с Хаддад выиграла парный турнир в Чжухае
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Бразилии Беатрис Хаддад Майя стали чемпионками парного турнира в Чжухае Elite Trophy.
В финальном матче они обыграли японку Мию Като и Алдилу Сутджиади из Индонезии — 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.
Для 26-летней Кудерметовой это второй титул в парном разряде в текущем сезоне и седьмой в карьере.
Чжухай (Китай)
Турнир WTA WTA Elite Trophy
Призовой фонд 2 419 844 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Беатрис Хаддад Майя/Вероника Кудерметова (Бразилия/Россия, 1) — Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 2) — 6:3, 6:3
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