Кудерметова в первом круге вылетела из турнира в Аделаиде

Россиянка Вероника Кудерметова 22 февраля в двух сетах уступила американке Шелби Роджерс в первом круге турнира в Аделаиде — 3:6, 6:7.

Соперницы провели на корте час и 49 минут.

Кудерметова за два сета совершила четыре двойные ошибки, при том, что у соперницы не было ни одной. Также в пассиве у россиянки 41 невынужденная ошибка против 17 у американки.

В следующем круге Роджерс сыграет против третьей «ракетки» турнира, британки Джоанны Конты, которая прошла во второй круг без борьбы благодаря высокому рейтингу.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 535 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Шелби Роджерс (США) — Вероника Кудерметова (Россия) — 6:3, 7:6 (7:4)

Ван Цян (Китай, 8) — Оливия Гадеки (Австралия, WC) — 6:4, 6:3

Анастасия Севастова (Латвия) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 6:4