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Сегодня, 06:05

Кудерметова в паре с Шуай вышли в полуфинал турнира в Сан-Хосе в парном разряде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянка Вероника Кудерметова в паре с китаянкой Чжан Шуай одержала победу в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе. В трех сетах они переиграли американку Кэролайн Доулхайд и австралийку Сторм Сандерс — 6:2, 5:7, 10:8.

Следующий соперник российско-китайской пары определится в матче Сюй Ифань/Ян Чжаосюань — Чань Латиша/Беатрис Хаддад Майя).

Сан-Хосе (США)

Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова/Чжан Шуай (Россия/Китай, 1) — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия) — 6:2, 5:7, 10:8

Теннис
Вероника Кудерметова
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