Кудерметова в паре с Шуай вышли в полуфинал турнира в Сан-Хосе в парном разряде
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с китаянкой Чжан Шуай одержала победу в четвертьфинале турнира в Сан-Хосе. В трех сетах они переиграли американку Кэролайн Доулхайд и австралийку Сторм Сандерс — 6:2, 5:7, 10:8.
Следующий соперник российско-китайской пары определится в матче Сюй Ифань/Ян Чжаосюань — Чань Латиша/Беатрис Хаддад Майя).
Сан-Хосе (США)
Турнир WTA Mubadala Silicon Valley Classic
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова/Чжан Шуай (Россия/Китай, 1) — Кэролайн Доулхайд/Сторм Сандерс (США/Австралия) — 6:2, 5:7, 10:8
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