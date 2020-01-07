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Кудерметова в паре с Риске проиграла в первом круге турнира в Брисбене

07:49
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Россиянка Вероника Кудерметова в паре с американкой Элисон Риске не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене. В парном разряде они проиграли Кристине Младенович и Айле Томлянович.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International

Призовой фонд 1 434 900 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Кристина Младенович/Айла Томлянович (Франция/Австралия) — Вероника Кудерметова/Элисон Риске (Россия/США) — 6:0, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/brisbane/2020/12/5/

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