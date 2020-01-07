Кудерметова в паре с Риске проиграла в первом круге турнира в Брисбене
07:49
Россиянка Вероника Кудерметова в паре с американкой Элисон Риске не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене. В парном разряде они проиграли Кристине Младенович и Айле Томлянович.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Кристина Младенович/Айла Томлянович (Франция/Австралия) — Вероника Кудерметова/Элисон Риске (Россия/США) — 6:0, 6:1
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