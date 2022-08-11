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Сегодня, 02:07

Кудерметова в паре с Мертенс проиграла во втором круге турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс проиграла во втором круге турнира в Торонто в парном разряде. В трех сетах они проиграли Мэдисон Кис и Сане Мирзе.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис/Саня Мирза (США/Индия) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — 3:6, 6:4, 10:8

Теннис
Вероника Кудерметова
Саня Мирза
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