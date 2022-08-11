Кудерметова в паре с Мертенс проиграла во втором круге турнира в Торонто
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс проиграла во втором круге турнира в Торонто в парном разряде. В трех сетах они проиграли Мэдисон Кис и Сане Мирзе.
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Второй круг
Мэдисон Кис/Саня Мирза (США/Индия) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — 3:6, 6:4, 10:8
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