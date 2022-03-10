Кудерметова в паре с Мертенс не смогла выйти во второй круг парного турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти во второй круг парного турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Кудерметова в паре с бельгийкой Элисе Мертенс уступила японкам Эри Ходзуми и Макото Ниномии — 3:6, 3:6. Отметим, что Кудерметова и Мертенс были первыми сеяными турнира.

Во втором круге Ходзуми и Ниномия сыграют с победителем матча Даяна Ястремская/Иванна Ястремская (Украина) — Ирина-Камелия Бегу/Моника Никулеску (Румыния).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония) — Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — 6:3, 6:3