Кудерметова в паре с Инин выиграла турнир в Ухани

Россиянка Вероника Кудерметова, выступающая с китаянкой Дуань Инин, стала победительницей турнира в Ухани в парном разряде. В финале дуэт одолел бельгийку Элисе Мертенс и белоруску Арину Соболенко, «посеянных» под номером 2.

Ранее Соболенко стала победительницей турнира в одиночном разряде.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Дуань Инин/Вероника Кудерметова (Китай/Россия, 8) — Элисе Мертенс/Арина Соболенко (Бельгия/Белоруссия, 2) — 7:6 (7:3), 6:2