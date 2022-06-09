Кудерметова в паре с бельгийкой Мертенс вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с бельгийкой Элиз Мертенс вышла во второй круг турнира в Хертогенбосе.
Кудерметова и Мертенс обыграли немку Юлию Лохофф и чешку Ренату Ворачову со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 7 минут.
Во втором круге теннисистки сыграют с победительницами матча Катаржина Питер/Кимберли Циммерманн (Польша/Бельгия) — Тереза Михаликова/Грит Миннен (Словакия/Бельгия).
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Парный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова/Элисе Мертенс (Россия/Бельгия, 1) — Юлия Лохофф/Рената Ворачова (Германия/Чехия) — 6:2, 6:4
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